Tragico incidente a Salgareda: una ragazza di 17 anni è morta in sella alla sua moto dopo lo scontro con un auto. Aveva appena avvisato la madre del rientro a casa.

Nella giornata di ieri, giovedì 14 aprile, intorno alle 14:30, Samantha Renon, adolescente di 17 anni, è morta in sella alla sua moto Husqvarna sulla strada Provinciale 66 di Salgareda.

La moto si è schiantata contro un’auto, una Ford Fiesta che stava svoltando dalla strada principale verso sinistra, diretta verso la zona industriale. Il conducente, un 35enne di origini albanesi diretto al lavoro, non si sarebbe accorto del mezzo a due ruote che sopraggiungeva. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo alle 17enne, disarcionata per decine di metri e morta sul colpo.

Il messaggio alla mamma e i tentativi di soccorso

La giovane Samantha era uscita di casa per andare dal fidanzato, rassicurando la madre come solito fare prima di salire in sella: «Mamma, ti scrivo quando arrivo lì». Un messaggio che la genitrice della ragazza ha aspettato a lungo, ma che non è mai arrivato.

Mamma Diana aveva contattato anche il fidanzato della figlia, che la stava ancora aspettando. Nel frattempo in zona si sparge la voce di un incidente. Diana esce di casa per cercare la figlia, ma quando arriva sul luogo del sinistro i soccorsi sono già schierati.

Inutile ogni tentativo di rianimarla da parte del personale del Suem 118, arrivato anche con l’elisoccorso.