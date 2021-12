Incidente a San Marino, morta a 18 anni la promessa del pattinaggio Elly Mattiuzzo: chi era

Chi era Elly Mattiuzzo, la ragazza di 18 anni morta nell'incidente di San Marino insieme al fidanzato e giovane promessa del pattinaggio.

È Elly Mattiuzzo la ragazza milanese di 18 anni morta nell’incidente a San Marino insieme al fidanzato: giovane promessa del pattinaggio sincronizzato, nel 2019 aveva preso parte ai Mondiali junior a Neuchâtel (Svizzera).

Elly Mattiuzzo morta nell’incidente a San Marino

Nata a Milano, dove ha frequentato i primi anni al liceo classico Parini, la ragazza si era trasferita a San Marino per continuare gli studi all’artistico Volta-Fellini di Riccione. La sua grande passione era il pattinaggio sul ghiaccio, sport in cui aveva avuto modo di mostrare il suo talento: era infatti stata tra le pattinatrici che hanno gareggiato per le Hot Shivers (club di Sesto San Giovanni riconosciuto dalle federazioni Coni e Fisg) e nel 2019 aveva partecipato ad una competizione mondiale.

Tantissimi i messaggi di cordoglio postati da amici e conoscenti sui suoi profili social, dove era solita raccontare i suoi traguardi sportivi: “Insegna agli angeli a pattinare, io e i tuoi amici d’ora in poi pattineremo anche per te. Spacca tutto anche lassú“, si legge.

Elly Mattiuzzo morta nell’incidente a San Marino: la dinamica

Elly stava viaggiando in auto insieme al fidanzato lungo la Pedemontana quando all’improvviso la vettura ha invaso la corsia opposta dove stava arrivando un’altra macchina.

L’impatto con quest’ultima e con le altre auto che stavano arrivando in quel momento è stato talmente violento da far morire la giovane coppia sul colpo. Gli altri automobilisti coinvolti nel sinistro sono rimasti feriti ma non sarebbero in pericolo di vita.