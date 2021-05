Incidente a San Maurizio, auto si scontra con tir: morto un 22enne

La vittima è un ragazzo che stava rientrando dal lavoro: terribile l’incidente accaduto a San Maurizio.

Un grave incidente è avvenuto martedì 4 maggio intorno alle ore 12,30 in via Bocconi, a San Maurizio (provincia di Reggio Emilia). Sulla strada che collega la via Emilia con la tangenziale si è verificato uno scontro tra un Fiat Punto e un camion.

Incidente a San Maurizio

L’incidente frontale avvenuto a San Maurizio ha coinvolto un camion e un’autovettura: sul posto la polizia locale e il personale sanitario. Non si conosce l’esatta dinamica dell’accaduto, ma comunque le forze dell’ordine hanno effettuato tutti i rilievi del caso una volta giunti sul posto.

Incidente a San Maurizio, una vittima

I sanitari sul luogo dell’incidente non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 22enne a bordo dell’autovettura.

Nonostante i tentatitivi di rianimazione non c’è stato nulla da fare. Lo schianto frontale non ha causato gravi conseguenze al camionista: l’uomo di 58 anni è uscito illeso. La vittima si chiama Luigi Vista e lavorava in una pasticceria a Rubiera: al momento dell’incidente stava tornando dal luogo di lavoro.

Incidente a San Maurizio e non solo

La cronaca parla anche di altri incidenti mortali avvenuti negli ultimi tempi.

Tragedia a Trucazzano, comune in provincia di Milano, dove nel pomeriggio di domenica 2 maggio si è verificato un incidente stradale in cui ha perso la vita l’agente di polizia locale Luigi Bertazzoli. L’uomo avrebbe perso il controllo del suo scooter finendo contro un albero in maniera così violenta da morire poco dopo l’arrivo in ospedale.

La vittima stava viaggiando a bordo della sua moto quando all’improvviso si è schiantato contro un albero. Un urto così forte che lo ha scaraventato a terra facendogi perdere i sensi. Immediata la chiamata ai sanitari del 112 da parte di un automobilista che ha notato l’uomo ferito sul ciglio della strada.

In un altro caso si è verificato un incidente stradale a Quartu Sant’Elena. Un’auto è violentemente uscita fuori strada: purtroppo c’è una vittima. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine intervenute sul posto è accaduto tutto intorno in via Pirastu. L’impatto del veicolo contro una cunetta e in prossimità di una curva è stato fortissimo. La vittima è un uomo di 37 anni: al momento dell’incidente era a bordo con altre persone che hanno riportato diverse conseguenze.