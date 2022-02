Incidente a San Pellegrino, chiusa per 2 ore la ss 470: feriti due uomini

La SS 470 è rimasta chiusa per due ore a causa di un brutto incidente avvenuto a San Pellegrino, in cui sono rimasti feriti due uomini.

Incidente a San Pellegrino

Nei pressi della galleria di San Pellegrino, nella mattinata di oggi, venerdì 11 febbraio, intorno alle 7, si è verificato un brutto incidente. Lo schianto fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi per le persone coinvolte, ma ha provocato la chiusura di entrambe le direzioni della statale 470, proprio nel momento di maggiore traffico. Questo ha creato molti disagi.

Due feriti nell’incidente

Nell'incidente ci sono stati due feriti non gravi.

Nell’incidente ci sono stati due feriti non gravi. Si tratta di due uomini di 47 e 54 anni, che fortunatamente non hanno riportato ferite gravi. I due feriti sono stati soccorsi da un’ambulanza e da un’automedica, ma le loro condizioni non sono preoccupanti.

Traffico nel caos

La Valle Brembana è completamente nel caos questa mattina. La zona è stata isolata, con code chilometriche in entrambe le direzioni. A rendere la situazione ancora più complicata c’è anche la chiusura della galleria della variante di Zogno, che si è protatta oltre l’orario notturno programmato a causa di alcuni lavori di manutenzione.