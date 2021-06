Incidente a Sanremo, auto travolge scooter: Luana Tamburrini morta a 36 anni, grave il compagno. Inutili i soccorsi per la donna, lesioni troppo serie

Tremendo incidente nella mattinata di oggi primo giugno a Sanremo, dove un’auto travolge uno scooter: a morire la 36enne di Ventimiglia Luana Tamburrini, mentre il compagno di viaggio è grave in ospedale. La giovane donna ha perso la vita in un tragico scontro che si è verificato lungo il centralissimo Corso Marconi, nella città dei fiori.

Luana Tamburrini è morta durante il trasporto in ambulanza dopo che l’urto con una vettura l’aveva sbalzata dal sellino dello scooter su cui stava viaggiando. Con la donna a bordo del mezzo a due ruote anche S.A., 42enne poliziotto in servizio in città, che nell’urto è rimasto ferito in modo molto serio.

Attualmente il 42enne si trova in codice rosso presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Secondo i media locali i sanitari che lo hanno in cura potrebbero sciogliere la prognosi nelle prossime ore, ma allo stato dell’arte le sue condizioni sono considerate ancora critiche. Ancora confusa la dinamica del tremendo incidente, purtroppo non il primo di questo genere. Parrebbe che lo scooter su cui viaggiava la vittima con il passeggero, uno Yamaha Tmax, stesse procedendo verso il centro di Sanremo. Ad un certo punto il mezzo è stato letteralmente travolto da una vettura condotta da un 80enne.

Sempre secondo la ricostruzione l’auto avrebbe urtato il grosso scooter per poi trascinarlo e carambolare addosso ad un’altra vettura in sosta, schiacciando praticamente il mezzo a due ruote in una sorta di tenaglia mortale. Tutti e tre i mezzi hanno preso fuoco. Sul posto sono giunti a razzo i mezzi di soccorso; gli operatori della Croce Azzurra di Vallecrosia hanno fatto appena in tempo a mettere in salvo il 42enne e l’80enne da quell’infermo di fuoco e lamiere.

La stessa Luana è stata soccorsa con immediatezza ma purtroppo le lesioni riportate nell’urto hanno reso vano l’eroismo dei soccorritori. Gli incidenti fra auto e mezzi a due ruote hanno quasi sempre esiti drammatici per chi viaggia sui secondi. Sul posto anche una unità della Croce Verde di Arma, del 118, dei i Vigili del Fuoco, più le pattuglie dei carabinieri che hanno avviato i rilievi per accertare dinamiche precise ed eventuali responsabilità nel tremendo e mortale incidente.