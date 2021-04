Incidente a Santa Mama (Arezzo): morto un ragazzo di 26 anni, grave il fratello

Due autovetture si sono scontrate in un incidente avvenuto a Santa Mama. Fatale l’impatto per un ragazzo di 26 anni.

Un grave incidente stradale è avvenuto a Santa Mama, frazione del comune di Subbiano (provincia di Arezzo). A causa dell’impatto è morto un ragazzo. Impatto fatale per Adrian Cristian Jacob, giovane di 26 anni, deceduto dopo lo scontro tra due autovetture.

Il sinistro mortale è avvenuto sulla Regionale 71: necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Incidente a Santa Mama

Secondo le informazioni raccolte anche il fratello della vittima è rimasto ferito dopo l’impatto avvenuto lunedì 12 aprile. Necessario il ricovero in ospedale, in codice rosso, a causa di alcune fratture. Sul posto è giunto il personale della polizia stradale di Arezzo: a scontrarsi sono state una Mercedes e una Peugeot. Gli inquirenti hanno chiuso il tratto alla circolazione per consentire la messa in sicurezza della carreggiata e il soccorso delle persone.

Al momento non si conosce l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto a Santa Mama. Durante l’impatto è rimasto ferito anche un uomo, successivamente soccorso e trasportato presso l’ospedale di Subbiano per accertamenti.

