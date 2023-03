Terribile incidente a Santa Marinella, alle porte di Roma. Un uomo di 31 anni è morto nel giorno del suo compleanno. L’amico a bordo dell’auto è in gravi condizioni.

Incidente a Santa Marinella: 31enne muore nel giorno del suo compleanno

Terribile incidente mortale a Santa Marinella, alle porte di Roma. Un 31enne ha perso la vita nel giorno del suo compleanno, il 7 marzo. Ha perso il contro dell’auto, ha sbandato, e poi è finito contro un muro di cinta che costeggiava la strada. Il giovane è morto sul colpo, mentre l’amico che era a bordo dell’auto è stato ricoverato in gravi condizioni. La tragedia è avvenuta intorno alle 23, all’altezza del civico undici di via IV Novembre.

Le indagini sull’incidente

Sul posto dell’incidente sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118. I pompieri hanno estratto il conducente e il passeggero dalle lamiere dell’auto. Il personale medico ha potuto solo constatare il decesso del conducente dell’auto, il 31enne. L’amico è stato portato in ospedale in codice rosso ed è stato ricoverato in prognosi riservata. Non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri di Civitavecchia stanno indagando sulle cause dell’incidente, vagliando diverse ipotesi, dal colpo di sonno all’alta velocità. Secondo quanto si è appreso, non è escluso che il 31enne e l’amico stessero tornando a casa dopo aver festeggiato il compleanno della vittima.