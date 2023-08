Una terribile tragedia è avvenuta nella serata di ieri, domenica 13 agosto, sul lungomare di Santa Marinella (Roma). Un’automobile guidata da una 90enne ha investito una coppia di anziani, e poi è finita contro altri veicoli parcheggiati. Nello schianto è morta una donna, ferito il marito.

Incidente a Santa Marinella, coppia travolta da un’auto sul lungomare: morta un’anziana

Alla guida dell’automobile c’era una donna di 90 anni che, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo a quattro ruote ed ha finito per travolgere la coppia di anziani che stava passeggiando sul lungomare di Santa Marinella. Lo schianto è stato molto violento e l’auto della donna, una Volkswagen Polo, dopo aver investito i due anziani, è finita contro altri veicoli parcheggiati.

La morte della donna e le condizioni di salute del marito

La donna è praticamente morta sul colpo e per lei si sono rivelati inutili i tentativi di rianimazione messi in pratica dai medici del 118 accorsi sul posto. Troppo gravi le ferite e le escoriazioni riportate in seguito allo scontro con l’automobile, avvenuto davanti agli occhi sgomenti di tanti turisti che in questi giorni affollano la località balneare. Ferito e ora in stato confusionale anche l’uomo che passeggiava al suo fianco. L’uomo è stato trasportato con l’ambulanza in ospedale al San Paolo di Civitavecchia ed è ricoverato in codice rosso.