Incidente a Sassari, Alessio Murgia morto a 19 anni dopo i festeggiamenti per Italia-Spagna

Quattro ragazzi si trovavano a bordo di un mezzo che avrebbe perso il controllo: fatale per un 19enne l’incidente avvenuto a Sassari.

Un grave incidente è avvenuto a Sassari ed è costato la vita a un giovane di 19 anni. La vittima si chiama Alessio Murgia e l’impatto è avvenuto tra corso Margherita di Savoia e via Largo Macao. La tragedia si è consumata intorno alle ore 2 di mercoledì 2 luglio 2021.

Incidente a Sassari, cosa è accaduto

Alessio stava festeggiando con gli amici la vittoria dell’Italia contro la Spagna. Durante i festeggiamenti il giovane era a bordo di un’automobile con altri tre amici. Il conducente del mezzo ha perso il controllo e si è schiantato contro tre auto in sosta.

Incidente a Sassari, la situazione

Il ragazzo, secondo organi d’informazione locali, non avrebbe indossato la cintura di sicurezza. A causa dell’impatto Alessio sarebbe stato sbalzato fuori dal mezzo: il giovane è morto sul colpo.

La vittoria dell’Italia ai calci di rigore ha spinto i giovani a festeggiare per strada, poi la terribile tragedia mentre la comitiva stava rientrando a casa. A bordo della vettura erano in quattro: gli altri feriti non destano al momento alcuna preoccupazione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, guardia di finanza e personale sanitario.

