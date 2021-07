Sono due le vittime del drammatico incidente stradale che si è consumato a Li Punti, frazione di Sassari, nella notte dell'11 luglio 2021

Un Opel Meriva e una Ford Focus si sono scontrate nella notte dell’11 luglio 2021 a Li Punti, frazione di Sassari, nel tragico incidente stradale hanno perso la vita due uomini di Sassari, si tratta di Eriberto Atzori e Proto Pierpaolo Sechi.

Incidente stradale a Sassari

Nella notte di domenica 11 luglio 2021, un drammatico incidente stradale si è consumato nelle strade di Li Punti, una frazione di poco più di cinquemila abitanti situata alla periferia del comune di Sassari.

A scontrarsi sono state due autovetture, un’Opel Meriva con a bordo il conducente e un passeggero e una Ford Focus con un conducente e due passeggeri. Nel violento impatto, il conducente e il passeggero dell’Opel Meriva, Eriberto Atzori e Proto Pierpaolo Sechi sono morti.

Incidente stradale a Sassari: la ricostruzione della dinamica

In seguito al tragico incidente avvenuto nella notte dell’11 luglio, che ha spezzato le giovani vite di due sassaresi, la Polizia Locale si è prontamente attivata per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dello stesso, al fine di stabilire le responsabilità del sinistro.

Da una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Locale, sembrerebbe che le responsabilità del fatale incidente, siano da attribuire al conducente della Ford Focus, un panettiere di 67 anni.

L’uomo avrebbe effettuato con la sua Ford Focus una pericolosa inversione a U per tornare a Porto Torres, che di fatto sarebbe stata fatale per l’altra auto coinvolta nell’incidente, ossia l’Opel Meriva con a bordo le due persone decedute nel sinistro.

Angelo Beccu, sostituto procuratore della Repubblica di Sassari, ha ufficialmente iscritto E. M. nel registro degli indagati per omicidio stradale. Il panettiere 67enne e gli altri due passeggeri che si trovavano a bordo della sua autovettura, nell’incidente hanno riportato solo delle piccole ferite, ma nulla di grave.

Incidente a Sassari: le due vittime morte sul colpo

Sono morti sul colpo i due sassaresi, rimasti coinvolti nell’incidente stradale che si è verificato in via Domenico Millelire a Li Punti, sulla ex statale 131. Le due vittime a bordo dell’Opel Meriva, non hanno probabilmente avuto il tempo di rendersi conto del pericolo creato dal conducente della Focus, che stava effettuando un’inversione a U.

La Meriva fuori controllo, è finita nella corsia opposta rispetto a quella dove circolava, si è ribaltata e poi schiantata contro il guard rail. I Vigili del Fuoco hanno estratto i corpi esanimi dall’autovettura e i soccorritori del 118, intervenuti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.