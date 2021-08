Incidente a Sassuolo, moto si schianta contro un palo: Raffaele muore a 26 anni

Un ragazzo di 26 anni è morto in un incidente stradale a Sassuolo: si è schiantato contro un palo mentre viaggiava sulla sua moto.

Tragediaa Sassuolo, dove nella nottte tra sabato 7 e domenica 8 agosto 2021 ha avuto luogo un incidente stradale costato la vita ad un ragazzo di 26 anni: la sua moto si è schiantata contro un palo e l’impatto si è rivelato fatale.

Incidente a Sassuolo

I fatti hanno avuto luogo inotrno alle 3:45 in via Emilia-Romagna all’altezza dell’incrocio con via Maestri del lavoro. Secondo le prime ricostruzioni Raffaele Monaco, questo il nome della vittima, stava viaggiando a bordo della sua Honda quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, ne avrebbe perso il controllo per poi finire contro un palo della luce nei pressi di una rotonda.

Il ragazzo è stato sbalzato dal mezzo e ad accorgersi di lui sarebbe stato un passante che ha subito lanciato l’allarme al 118.

I sanitari, giunti sul posto con un’ambulanza e un’auto medica, hanno tentato di stabilizzarlo per poi condurlo in codice rosso all’ospedale di Baggiovara. Purtoppo è deceduto poco dopo il suo arrivo a causa delle gravi e multiple lesioni riportate.

Incidente a Sassuolo: indagini in corso

Presenti sul posto anche i Carabinieri di Maranello e Sassuolo che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

In particolare andranno accertati i motivi per cui il giovane, originario del brindisino, abbia perso il controllo della sua moto.