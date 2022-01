Incidente a Sassuolo, scooter contro camion: 16enne morto mentre andava a scuola

Si chiamava Giuliano Napoli il ragazzo che ha perso la vita in modo tragico a Sassuolo

Incidente a Sassuolo, camion contro scooter: 16enne morto mentre andava a scuola. L’incidente mortale ha avuto luogo questa mattina, 27 gennaio, intorno alle 8 a Sassuolo, in provincia di Reggio Emilia, il tutto è tristemente accaduto in una semicurva all’incrocio tra via Ancora, via Staffette Partigiane e via Henry Dunant ed è costato la vita a Giuliano Napoli.

Si chiamava Giuliano Napoli il ragazzo che questa mattina ha perso la vita in modo tragico a Sassuolo. 16 anni, una vita ancora davanti che troppo presto è stata portata via.

A quanto pare l’autoarticolato, guidato da un uomo di 41 anni residente a Fiorano, non ha potuto in alcun modo evitare l’impatto e Giovanni avrebbe perso la vita praticamente subito dopo il gravissimo incidente.

Subito dopo il fattaccio, la polizia si è recata sul posto per indagare in seguito al triste incidente che è costato la vita a Giuliano Napoli. In seguito alla tragedia, il tratto tra via Radici in monte e via Vittime dell’11 settembre è stato chiuso agli automobilisti per circa tre ore. Secondo i media locali, il ragazzo viveva nella zona e con tutta probabilità aveva scordato a casa qualche oggetto utile per svolgere le lezioni.

Nelle ore successive alla tragedia di Sassuolo avrebbe iniziato a girare sul web il video del bruttissimo incidente che è costato la vita a Giuliano. Un gesto irrispettoso che aumenta il dolore di familiari e amici del ragazzo.