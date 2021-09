Lo chef Alfonso Porpora è morto a 40 anni in un incidente stradale a Scafati: la sua moto si è scontrata con un'automobile.

Tragedia a Scafati, dove nella giornata di giovedì 23 settembre 2021 ha avuto luogo un incidente stradale in cui è morto lo chef Alfonso Porpora. La sua motocicletta è stata centrata da un’automobile e lo schianto non gli ha lasciato scampo.

Incidente a Scafati: morto Alfonso Porpora

I fatti hanno avuto luogo lungo la statale Vesuviana mentre il 40enne stava andando al lavoro al ristorante Leonessa PastaBar al Cis di Nola dove era executive chef. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo stava viaggiando a bordo della sua moto, una Honda X-ADV, quando un’automobile lo ha centrato in pieno ed è stato scaraventato a terra.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno purtroppo potuto far nulla se non constatare il decesso dell’uomo.

Troppo gravi le ferite riportate durante l’impatto col veicolo e col suolo, che hanno vanificato ogni sforzo di rianimazione da parte degli operatori.

La Procura di Nocera Inferiore ha aperto un’inchiesta sull’accaduto e la salma è stata trasportata all’obitorio di Sarno a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Incidente a Scafati, morto Alfonso Porpora: chi era

Molto noto nel napoletano e in Costiera Amalfitana, Alfonso lascia la moglie e una figlia.

Dopo il diploma all’alberghiero di Vico Equense, aveva lavorato in molti ristoranti rinomati ed era stato ai fornelli delle cucine di bordo di Costa Crociere e Msc, di Ciccio Mare e Terra di Amalfi, del Sant Pietro di Positano, del ristorante Quattro Passi di Nerano e di L’altro Vissani a Todi. Aveva lavorato anche al St. Hubertus sulle Dolomiti, uno dei ristoranti tre stelle Michelin italiani.