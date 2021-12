Un cavallo è stato investito da un furgone a Scicli mentre transitava incustodito in prossimità della sede stradale: l’esemplare è morto sul colpo.

In provincia di Ragusa, è stato segnalato un tragico incidente stradale che ha causato la morte di un cavallo, investito da un furgone mentre stava vagando in prossimità della sede stradale incustodito.

Incidente a Scicli, cavallo investito da un furgone

Nella mattinata di giovedì 2 dicembre, intorno alle ore 07:00, si è consumato un incidente mortale che ha coinvolto unfurgone e un cavallo, investito mentre aveva invaso la sede stradale totalmente incustodito.

Lo schianto si è verificato lungo la Scicli-Arizza, in direzione Vaca D’Aliga, a Scicli, un comune afferente al livero consorzio comunale di Ragusa, in Sicilia.

In seguito al violento impatto, il cavallo è brutalmente deceduto a causa dei traumi riportati.

Incidente a Scicli, cavallo investito da un furgone: morto sul colpo, ferito il conducente

L’incidente è stato prontamente segnalato ai soccorsi e le forze dell’ordine: sul luogo del sinistro, infatti, si sono subito recati i paramedici del 118, i vigili urbani di Scicli e i veterinari dell’Asp 7.

I sanitari hanno provveduto a prestare il primo soccorso al conducente del furgone, rimasto ferito nello scontro con il cavallo. Le condizioni di salute dell’uomo, tuttavia, non sono apparse come particolarmente gravi e, pertanto, non è stato necessario procedere con il ricovero in ospedale.

I veterinari dell’Asp 7, giunti sulla scena per prestare soccorso al cavallo travolto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’esemplare.

Incidente a Scicli, cavallo investito da un furgone: indagini

In relazione all’incidente, i veterinari dell’Asp 7 e i miliari si sono ritrovati dinanzi a una situazione estrema e cruenta. In seguito allo scontro con il furgone, infatti, il cavallo è stato rinvenuto primo di vita con la testa tranciata a causa della violenza con la quale è avvenuto l’impatto.

Dopo essere giunte sul posto, le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi del caso e hanno aperto un’indagine volta a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Si tenta di comprendere, ad esempio, se l’esemplare deceduto avesse un proprietario oppure se fosse un animale selvatico.