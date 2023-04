A Milano, uno scontro frontale tra due auto ha causato la morte di un ragazzo di 19 anni: la vittima è rimasto coinvolto nel drammatico incidente stradale che si è consumato nella zona di Sedriano.

Incidente a Sedriano, scontro frontale tra due auto: morto un ragazzo di 19 anni

Nel primo pomeriggio di giovedì 20 aprile, un ragazzo di 19 anni è deceduto nel momento in cui due vetture hanno impattato l’una contro l’altra mentre stavano percorrendo la Strada Provinciale 239, in corrispondenza del sottopasso dell’Autostrada A4.

Un uomo di 32 anni, che si trovava alla guida di uno dei due veicoli, è rimasto lievemente ferito. Alla luce delle informazioni sinora diffuse, pare che il conducente abbia rifiutato il trasporto in ospedale.

Il sinistro stradale si è verificato poco prima delle ore 15 e ha avuto gravi conseguenze sul traffico che è stato deviato per consentire alle autorità di lavorare in sicurezza.

L’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine

Sul luogo dell’incidente, si sono prontamente recati i sanitari del 118, gli uomini della polizia locale di Sedriano e i vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano. I paramedici hanno tentato di prestare soccorso al 19enne. Ogni tentativo, tuttavia, si è rivelato vano e non è stato possibile far altro se non dichiarare il decesso del giovane.

Le forze dell’ordine sono intervenute per effettuare tutti i rilievi necessari in modo tale da chiarire la dinamica dell’incidente e hanno gestito l’emergenza.