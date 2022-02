Incidente a Serra de’ Conti, camion contro un albero: morto un ragazzo di 16 anni

Aveva solo 16 anni il ragazzo a bordo dell'autocarro che si è schiantato contro un albero in provincia di Ancona. Ferito gravemente il conducente.

Le vittime della strada non accennano a diminuire: l’ennesima tragedia è avvenuta a Serra de’ Conti, dove un camion si è schiantato contro un albero. Dalle prime informazioni rese note, pare che il conducente sia rimasto gravemente ferito, mentre il passeggero – di soli 16 anni – è deceduto a causa del violento impatto.

Incidente a Serra de’ Conti, la dinamica

A poche ore di distanza dal tragico incidente avvenuto alle porte di Milano, dove un uomo è stato trascinato da una moto mentre attraversava la strada in monopattino, un’altra drammatica notizia arriva dalla provincia di Ancona.

L’incidente è avvenuto nella mattinata di lunedì 14 febbraio, in via Fornace. Era quasi mezzogiorno quando l’autocarro è finito fuori strada e ha impattato contro un albero.

Da una prima ricostruzione della dinamica, sembrerebbe che l’autista abbia perso il controllo del mezzo, finendo nel campo adiacente alla carreggiata.

Il 16enne, deceduto nell’incidente a Serra de’ Conti, stava svolgendo uno stage: la drammatica notizia arriva a distanza di poche settimane dall’incidente che ha coinvolto Lorenzo Parelli, lo studente impegnato in un tirocinio alternanza scuola e lavoro morto a Udine proprio durante il suo ultimo giorno di stage.

Incidente a Serra de’ Conti, i soccorsi

Dopo l’incidente sono arrivati sul posto gli operatori sanitari che hanno effettuato le manovre di primo soccorso. Immediato anche l’intervento di Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia municipale.

Il conducente del camion è stato estratto dall’abitacolo ancora in vita, sebbene gravemente ferito. Non c’è stato niente da fare, invece, per il passeggero. Una giovane vita prematuramente e tragicamente spezzata.