Incidente a Siniscola, scontro frontale tra auto e moto: morto motociclista di 25 anni

Incidente a Siniscola, scontro frontale tra auto e moto: il centauro di 25 anni Bruno Sanna è tragicamente deceduto a seguito del violento impatto.

Nella mattinata di mercoledì 8 giugno, intorno alle ore 07:30, un drammatico incidente stradale si è consumato a Siniscola, cittadina in provincia di Nuoro, in Sardegna.

Il sinistro stradale ha coinvolto un’auto e una moto.

A quanto si apprende, lo scontro frontale è avvenuto in prossimità di una rotonda stradale situata nelle vicinanze dell’Istituto agrario. La moto, una Kawasaki, stava superando la rotonda quando, in fase di sorpasso, ha colpito in pieno una Nissan che stava svoltando in una strada laterale. In seguito all’impatto, il motociclista, identificato come il 25enne Bruno Sanna, è stato sbalzato dalla sella della Kawasaki, sbattendo rovinosamente contro l’asfalto.

Morto il motociclista di 25 anni Bruno Sanna

L’incidente è stato prontamente comunicato alle forze dell’ordine e ai soccorsi che si sono recati sul posto. In particolare, Bruno Sanna è stato portato d’urgenza presso l’ospedale San Francesco di Nuoro ed è stato subito ricoverato nel reparto di rianimazione in considerazione della gravità delle ferite riportate. A poche ore dal sinistro, tuttavia, il 25enne è stato dichiarato clinicamente morto dai medici del nosocomio sardo.

La notizia della morte di Bruno Sanna, impiegato presso un’officina meccanica insieme al padre, ha gettato nello sconforto l’intera cittadina di Siniscola.