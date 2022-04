Incidente a Somma Vesuviana: morto un uomo nello scontro

Morto un uomo a Somma Vesuviana a seguito di un'incidente stradale: lo scontro è avvenuto tra una Mercedes e un'autocompattatore dell'igiene urbana.

Incidente fatale nella notte a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli: scontro tra auto e autocompattatore dell’Igiene urbana. Morto un uomo.

Morto un uomo nell’incidente a Somma Vesuviana

Dovevano ancora sorgere le prime luci del sole a Somma Vesuviana, comune dell’hinterland napoletano, quando si è consumato un tragico incidente.

È successo tutto in Via del Cenacolo, scenario del sinistro tra un’automobile targata Mercedes e un autocompattatore dell’Igiene urbana.

Non è ancora chiara la dinamica dello scontro, avvenuto all’alba di martedì 26 aprile, ma quel che è certo è che il conducente del mezzo pesante ha avuto la peggio ed ha perso la vita.

L’arrivo dei soccorsi

Sul posto, oltre al personale di soccorso, si sono recati immediatamente anche la Polizia e la Municipale.

Attualmente sono ancora in corso i rilievi del caso per fare luce sulla vicenda e stabilire le responsabilità dello scontro che hanno portato alla morte di un uomo.

Come già anticipato, purtroppo nello scontro il conducente dell’autocompattatore ha perso la vita. Inutili i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo: al momento del loro arrivo era già deceduto e non hanno potuto far altro che constatare la situazione.