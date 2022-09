Un drammatico incidente si è consumato a Sorso quando un’auto e un’ambulanza si sono scontrate causando la morte di una donna di 62 anni.

Incidente a Sorso: un’auto e un’ambulanza si sono schiantate l’una contro l’altra provocando la morte di una donna di 62 anni originaria di Sassari. Si sta indagando sulle dinamiche del sinistro.

Incidente a Sorso, scontro tra auto e ambulanza: morta una donna di 62 anni di Sassari

Un drammatico incidente si è consumato a Sorso, in corrispondenza del Settimo pettine lungo la litoranea di Platamona, nella parte settentrionale della Sardegna. Nel pomeriggio di venerdì 2 settembre, intorno alle ore 17:00, un’auto e un’ambulanza del 118 in servizio si sono scontrate: lo schianto ha causato la morte della conducente della macchina identificata come Maria Rosaria Giuseppa Nuvoli, una donna di 62 anni originaria di Nuvoli.

Sulla base delle prime ricostruzioni effettuate, è stato riferito che l’ambulanza coinvolta nel sinistro fosse in servizio ma non stava trasportando nessun paziente a bordo.

Al momento dell’impatto, il veicolo sanitario stava sorpassando una fila di macchine. In questa fase, si sarebbe scontrato contro l’auto guidato dalla 62enne.

Soccorsi e forze dell’ordine

In seguito all’incidente, sono stati allertati i soccorsi. Sul posto, si è recato il personale del 118 con un elisoccorso, i carabinieri della Compagnia di Porto Torres, i carabinieri della Stazione di Sorso e i vigili del fioco di Sassari.

I militari hanno effettuato tutti i rilievi del caso e stanno tentando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Inoltre, stanno ascoltando svariati testimoni che si trovavano sul luogo della tragedia.