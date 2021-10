Incidente a Spinea, scontro tra auto e camion: morto un 55enne

L’incidente accaduto a Spinea ha provocato la morte di un uomo di 55 anni. Fatale lo scontro tra auto e camion.

Un grave incidente è avvenuto a Spinea, in provincia di Venezia, durante la mattinata di martedì 12 ottobre 2021. Un’autovettura è terminata fuori dalla strada. La notizia è stata riportata da Rainews.it.

Incidente a Spinea, cosa è accaduto

L’automobile di un uomo di 55 anni è terminata fuori dalla carreggiata.

Lo scontro sarebbe avvenuto tra una vettura e un camion: nessuna conseguenza per l’autista del mezzo pesante. Il sinistro mortale si è verificato lungo la Provinciale 81 in località Crea, a Spinea.

Incidente a Spinea, altri dettagli

Sul luogo dell’incidente, che ha coinvolto una vettura e un camion, sono giunti subito i soccorsi. Purtroppo per l’uomo alla guida della vettura non c’è stato nulla da fare che constatarne il decesso.

Incidente a Spinea, traffico bloccato

I pompieri giusti sul posto hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati. Nel frattempo i medici hanno soccorso la persona ferita senza poter fare nulla per il 55enne alla guida della vettura. L’autista del camion non ha riportato gravi ferite. Le forze dell’ordine hanno invece deviato il traffico ed effettuato i consueti rilievi del caso. Ci sono volute diverse ore per ripristinare la circolazione. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente costato la vita a un uomo.