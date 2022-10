Incidente a Spinea, scontro tra una moto e un tir: morto infermiere 38enne, non vedendolo arrivare i colleghi si sono allarmati ed hanno saputo

Terribile incidente in Veneto, a Spinea, dove si è verificato lo scontro tra una moto e un tir ed è morto un infermiere 38enne: i media spiegano che Salvatore Silvestre stava guidando per andare al lavoro quando c’è stato lo schianto con un camion e il giovane professionista è rimasto ucciso dopo essere stato sbalzato via dalla sua due ruote.

Salvatore lavorare come infermiere all’ospedale civile di Venezia nella divisione “Week surgery”.

Scontro tra moto e tir, morto un infermiere

La tragedia della strada si è verificata nelle prime ore del mattino di martedì 25 ottobre all’altezza dell’incrocio con via Prati. Il 38enne è stato sbalzato sull’asfalto e quando sono giunti a razzo i soccorritori allertati dai testimoni del terrribile sinistro l’uomo è stato caricato nell’ambulanza diretta all’ospedale dell’Angelo, dove purtroppo è spirato poco dopo.

La vittima originaria del Napoletano

Leggo spiega che Salvatore era originario della provincia di Napoli ma per lavoro ormai abitava a Fornase di Spinea. Non vedendolo arrivare i colleghi si sono allarmati e hanno provato a capire cose fosse successo. Silvestre era una persona definita come “appassionata del suo lavoro, che nel tempo aveva stretto amicizia con i colleghi del reparto rimasti sconvolti dalla tragedia”.