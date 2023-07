Taormina, incidente in scooter: turista 25enne si schianta in galleria e muore

Un ragazzo australiano di soli 25 anni ha perso la vita mentre si trovava in vacanza in Sicilia. Il giovane stava percorrendo con il motorino una galleria di Taormina quando, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo. Lo scooter si è schiantato violentemente contro un pilastro di cemento.

Taormina, turista australiano fa un incidente in scooter: si schianta in galleria e muore a 25 anni

Il drammatico incidente è avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 5 Luglio, a Taormina in via Ia Garipoli, nei pressi del parcheggio Lumbi. Secondo quanto hanno ricostruito gli agenti di Polizia, pare che il 25enne stesse viaggiando su un motorino noleggiato quando è entrato nella galleria paramassi. A quel punto, per cause ancora da accertare, il giovane ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere con incredibile violenza contro un pilastro.

L’intervento dei soccorsi e il decesso del giovane

Sul posto sono immediatamente giunti i medici del 118, ma per il giovane non c’era già più nulla da fare. Il ragazzo australiano, infatti, è morto sul colpo: inutili tutti i tentativi di rianimazione dei sanitari, che non hanno potuto fare altro se non dichiarare il suo decesso. La polizia locale si è occupata di effettiare tutti i rilievi del caso e di coordinare il traffico nella zona.