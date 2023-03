Angela Ripoli, 71enne originaria di Bari, è morta in un incidente avvenuto a Tenerife, mentre era in vacanze alle Canarie. La donna è stata investita da un’auto.

Incidente a Tenerife: turista italiana muore mentre è in vacanza alle Canarie

Angela Ripoli, 71enne originaria di Bari, è morta in un incidente avvenuto a Tenerife, mentre si trovava in vacanza alle Canarie per trascorrere qualche giorno al mare. La donna è stata investita da un’auto. L’incidente è avvenuto lo scorso 12 marzo ad Adele, ma la notizia si è diffusa solo oggi, dopo che la salma della donna è rientrata in Italia. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti della polizia locale di Tenerife, che stanno cercando di chiarire la dinamica dell’accaduto. Secondo quanto si apprende la donna sarebbe stata travolta da un’automobile mentre stava attraversando la strada.

La donna è morta in ospedale

Il violento impatto ha sbalzato la donna a diversi metri di distanza, facendole sbattere la testa sull’asfalto. La donna ha riportato un trauma cranico e altri diversi traumi interni. Soccorsa immediatamente dal personale sanitario, è stata ricoverata all’ospedale universitario Nuestra Señora de la Candelaria. I medici l’hanno ricoverata in terapia intensiva, ma poco dopo è morta. Grazie all’aiuto del Consolato italiano, nei giorni scorsi la salma di Angela Ripoli è tornata a Bari, dove parenti e amici hanno potuto renderle l’estremo saluto nella parrocchia di Santa Croce.