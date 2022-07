Incidente a Torino, auto contro bus: morti due 20enni, due feriti gravi

Incidente a Torino, un'auto si è schiantata frontalmente contro un bus: morti due ragazzi di 20 anni, gravi due feriti.

Terribile incidente a Torino: un’auto si è schiantata frontalmente contro un bus. Sono morti due ragazzi di 20 anni. Si segnalano altri due feriti in gravi condizioni. I quattro viaggiavano sulla stessa vettura ed erano diretti al vicino comune di San Mauro Torinese.

È accaduto nella mattina dell’11 luglio in corso Casale 461, nel quartiere Borgata Rosa. Coinvolte una Lancia Ypsilon, uscita quasi del tutto distrutta dal sinistro, un bus Gtt della linea 61 diretto al centro di Torino e altre due vetture.

Incidente a Torino: vittime e feriti viaggiavano insieme

Le vittime sono due ventenni. I ragazzi stavano viaggiando sulla stessa auto assieme ai due feriti. che sono stati trasportati in ospedale in codice rosso.

Come informa FanPage, un diciassettenne sarebbe in condizioni molto critiche e al momento è ricoverato presso il San Giovanni Bosco. L’altra persona ferita è stata trasportata, invece, al Cto. Non si segnalano feriti a bordo del bus, a eccezione del conducente che ha subito lievi contusioni.

Traffico bloccato

Gli agenti della squadra infortunistica della polizia municipale stanno indagando sulla dinamica dell’incidente. Il traffico al momento risulta essere del tutto bloccato al confine tra Torino e San Mauro; deviata la circolazione sulla Curva delle cento lire.