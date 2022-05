Incidente a Torri in Sabina, scontro frontale tra 2 auto: morto un uomo di 50 anni

Un uomo di 50 anni è morto a causa di un incidente stradale a Torri in Sabina: ha avuto uno scontro frontale con un'auto.

Tragedia a Torri in Sabina, comune in provincia di Rieti, dove nella giornata di lunedì 16 maggio 2022 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un uomo di 50 anni. La sua auto si è scontrata frontalmente con un’altra vettura e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente a Torri in Sabina

I fatti hanno avuto luogo lungo la strada regionale 313 Ternana intorno alle 19. Secondo quanto ricostruito, una Fiat 500 L e una Ford Fiesta sono state protagoniste di uno scontro frontale all’altezza del bivio Torri in Sabina – Montasola. Ad avere la peggio è stato il cinquantenne, residente a Poggio Mirteto e di cui non è stata ancora resa nota l’identità.

I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno infatti potuto far altro che constatare il suo decesso: troppo gravi le ferire riportate durante l’impatto, che si sono rivelate fatali e hanno vanificato ogni manovra di rianimazione da parte degli operatori.

Gravemente ferita anche una donna che viaggiava all’interno dell’altra auto, soccorsa e poi trasferita in ospedale per le cure necessarie.

Incidente a Torri in Sabina: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Vigili del fuoco i Carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e ad accertare eventuali responsabilità dei conducenti. Durante le operazioni, la strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico.