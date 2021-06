Un ragazzo di 26 anni è morto e altri tre giovani sono rimasti feriti in un incidente a Trana: un'auto è finita in una scarpata dopo un sorpasso.

Tragedia a Trana, comune in provincia di Torino, dove nel tardo pomeriggio di domenica 13 giugno 2021 si è verificato un incidente stradale che è costato la vita ad un ragazzo di 26 anni. L’auto su cui viaggiava insieme ad altre tre persone è finita in una scarpata dopo una manovra di sorpasso.

Incidente a Trana

I fatti hanno avuto luogo lungo la strada Avigliana 24. Secondo le prime ricostruzioni la Fiat Punto avrebbe effettuato un sorpasso per perdere il controllo dell’auto per poi finire in una scarpata. Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, hanno dovuto constatare il decesso del conducente Francesco Tranchina. Troppo gravi infatti le ferite ripportate durante l’impatto, che si sono rivelate fatali rendendo vano ogni tentativo di rianimazioone.

Gli altri tre ragazzi presenti a bordo, un 30enne di Alpignano e due 20enni di Orbassano e Volvera, sono invece rimasti feriti. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, sono stati trasferiti in codice giallo all’ospedale San Luigi di Orbassano.

Presenti sul luoo del sinistro, che non ha coinvolto altri veicoli, anche i Carabinieri del nucleo radiomobile di Rivoli. Dopo aver isolato l’area bloccandola al traffico, hanno effettuato tutti i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.