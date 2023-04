Un terribile incidente mortale si è verificato a Trieste. Un giovane motociclista, di 19 anni, ha perso la vita dopo un violento impatto con un’automobile.

Incidente a Trieste, moto contro auto: morto un 19enne

Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in un incidente frontale con un’auto, mentre viaggiava sulla sua moto lungo la Strada nuova per Opicina, a Trieste. Il giovane purtroppo è morto sul colpo. La donna alla guida dell’auto è stata portata in ospedale ma non avrebbe riportato conseguenze serie. Lo scontro è avvenuto nella serata di mercoledì 26 aprile. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Incidente a Trieste, morto 19enne: i soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono state inviate due ambulanze e un’automedica. Il personale sanitario a bordo dei mezzi ha provato con diversi tentativi a rianimare il ragazzo di 19 anni, ma purtroppo non sono riusciti a salvargli la vita. La donna di 57 anni alla guida della Mercedes è stata trasportata all’ospedale di Cattinara con l’ambulanza, in codice giallo. Le conseguenze per lei non sono state gravi.