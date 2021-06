Un uomo di 43 anni è morto in un incidente in provincia di Udine: la sua auto è finita contro un albero e le ferite riportate si sono rivelate fatali.

Tragedia a Talmassons, comune in provincia di Udine, dove nella serata di sabato 26 giugno 2021 si è verificato un incidente stradale in cui ha perso la vita un uomo di 43 anni. La sua auto si è schiantata contro un albero e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente a Udine: auto contro un albero

I fatti hanno avuto luogo lungo la ex Strada Provinciale 43. Secondo le prime ricostruzioni Manuel Pitton, questo il nome della vittima, stava viaggiando a bordo della sua Fiat Panda quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura ed è finito contro un albero.

I sanitari del 118, giunti sul posto dopo l’allarme lanciato da alcuni automobilisti che durante il transito avevano notato l’auto fuori strada, si sono precipitati sul posto ma non hanno potuto far altro che constare il decesso sul colpo dell’uomo.

Troppo gravi infatti le ferite riportate durante l’impatto tanto da essersi rivelate fatali.

Incidente a Udine: indagini in corso

Presenti sul luogo del sinistro anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad estrarre il giovane dalle lamiere, e i Carabinieri Latisana che hanno effettuato i rilievi utili a riscostruire la dinamica dei fatti.