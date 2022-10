Incidente a Urgnano, tenta il sorpasso e colpisce un’altra auto: non ci sono feriti gravi

A Urgnano, nel bergamasco una 500 si è ribaltata dopo aver colpito un'auto sulla quale viaggiavano una donna e due bimbi. Le conseguenze non sono gravi.

Un brutto incidente, ma per fortuna senza vittime quello che è avvenuto a Urgnano, comune del bergamasco nel pomeriggio di lunedì 3 ottobre. Due auto, una Fiat 500 una Golf, si sono scontrate dopo che il primo veicolo, guidato da un 40enne avrebbe tentato un sorpasso non finito in modo positivo.

Stando a quanto riporta la testata “L’eco di Bergamo” non ci sono state conseguenze, se non spavento per una donna e due bambini. Ferito invece lievemente il conducente della 500.

Incidente ad Urgnano: la vicenda

Non sarebbe ancora chiara la dinamica della vicenda. Stando a quanto emerge da una prima ricostruzione della vicenda pare l’uomo, nel sorpassare la Golf, abbia calcolato erroneamente le misure, quindi nello sterzare avrebbe colpito quest’ultima.

Le due auto – si apprende ancora – sarebbero finite fuori strada. Infine, prima di terminare la sua corsa, la 500 si sarebbe ribaltata diverse volte.

L’intervento dei soccorsi

Nel frattempo sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118. Il 40enne è stato trasferito in ospedale in codice giallo, ma le condizioni non erano comunque gravi tanto da essere riuscito ad uscire senza alcun intervento dall’auto.

La donna e i due bambini sono stati sottoposti ad un controllo sul posto, infine sono ritornati a casa.