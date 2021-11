Incidente a Vaglio Basilicata, auto finisce contro il guardrail: morta una donna di 36 anni

Una donna di 36 anni è morta in un incidente stradale avvenuto nei pressi di Vaglio Basilicata: la sua auto è finita contro il guardrail.

Tragedia a Vaglio Basilicata, comune in provincia di Potenza, dove nel pomeriggio di lunedì 15 novembre 2021 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad una donna di 36 anni. La sua auto è finita contro il guardrail e per lei non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Vaglio Basilicata

I fatti sono avvenuti lungo la strada statale Basentana a pochi chilometri dal capoluogo. Secondo le prime ricostruzioni la donna, originaria di Grassano, stava viaggiando a bordo di un’auto di piccola cilindrata quando, per cause da accertare, è improvvisamente finita contro il guardrail.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno prestato le prime cure alla donna, constatandone le gravi condizioni, per poi trasferirla al Pronto Soccorso dell’ospedale di Potenza.

Purtroppo la 36enne è morta poco dopo l’arrivo nella struttura sanitaria. Le ferite riportate durante l’impatto, che non ha coinvolto altri veicoli, si sono infatti rivelate troppo gravi tanto da rendere vano ogni tentativo di rianimazione da parte dei medici.

Incidente stradale a Vaglio Basilicata: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine, che hanno eseguito i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

A loro spetterà infatti stabilire come la donna sia finita contro il guardrail e cosa abbia causato lo schianto.