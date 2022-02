Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale a Velletri in cui due auto hanno avuto uno scontro frontale.

Paura a Velletri, dove nel pomeriggio di domenica 20 febbraio 2022 si è verificato un incidente stradale in cui si sono scontrate frontalmente due auto. Quatto in totale i feriti, tra cui un ragazzo di 13 anni per cui si è reso necessario il trasporto in ospedale in codice rosso tramite l’elisoccorso.