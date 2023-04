Grosso spavento in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, per la precisione a Premosello Chiovenda. Un camion fermo per svolgere dei lavori di asfaltatura si ribalta improvvisamente. È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri e di un’ambulanza del 118.

Incidente a Verbano-Cusio-Ossola: camion si ribalta durante i lavori

Il sinistro è avvenuto sulla strada provinciale 166 e la dinamica non è ancora chiara. Non sono stati coinvolti altri veicoli ad eccezione del camion che si è ribaltato. Il mezzo pesante era fermo al margine della carreggiata in quanto gli operatori stavano svolgendo dei lavori lungo la strada. Tra i presenti è stata coinvolta una sola persona che non ha riportato ferite gravi; non ci sono vittime. L’incidente non ha causato problemi alla viabilità e la circolazione non è mai stata bloccata.

I soccorsi e le indagini

L’uomo ferito si trovava sulla gru ed è letteralmente volato sul prato accanto alla strada in quanto il camion si è ribaltato cadendo sulla fiancata destra. Immediato è stato l’arrivo dei soccorritori del 118 che hanno medicato l’operaio ed hanno giudicato le sue ferite lievi e guaribili. Insieme ai soccorsi sono giunti sul posto anche i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona, e i Carabinieri, che stanno indagando sulla dinamica del sinistro.

