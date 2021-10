Incidente a Verona, scontro tra due auto: 6 persone in ospedale, anche un bambino

Due autovetture sono rimaste coinvolte in un incidente a Verona: sei persone ferite e trasportate in ospedale per i controlli del caso.

Un incidente è accaduto a Verona intorno alle ore 10 di lunedì 25 ottobre 2021. A scontrarsi frontalmente sono state due autovetture in via Camuzzoni. La notizia è stata riportata dal quotidiano L’Arena.

Incidente a Verona, cosa è accaduto

Le auto protagoniste dell’incidente sono una Fiat Bravo e una Toyota Yaris.

A bordo dei mezzi stavano viaggiando due famiglie: sei persone sono finite in ospedale. Per fortuna nessuno di loro, neanche un bambino piccolo, sarebbero in pericolo di vita: necessari comunque i controlli sanitari del caso. Gli agenti di polizia hanno effettuato i rilievi per comprendere la causa e la dinamica dell’incidente avvenuto a Verona.

Incidente a Verona, altri dettagli

Dopo quanto accaduto sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente di via Camuzzoni. Probabilmente uno dei conducenti avrebbe invaso la corsia opposta, travolgendo l’altra macchina in transito: da comprendere se si sia trattata di una distrazione o di un malore.

Incidente a Verona, la proposta

Nel frattempo, secondo quanto riportato da L’Arena, gli abitanti del posto avrebbero chiesto di istituire un senso unico vista la via non molto larga. Tutto questo potrebbe offrire una maggiore sicurezza anche per i passanti.