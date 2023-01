Un dramma si è consumato nel veronese nel pomeriggio di domenica 15 gennaio.

Una macchina sul quale si trovavano quattro giovani di origine indiana è uscita di strada per cause che sarebbero ancora da chiarire. Il mezzo avrebbe poi terminato la sua corsa in un canale. Sono tre le vittime. Un quarto, pur essendo stato sbalzato dal veicolo è riuscito mracolosamente a lanciare l’allarme.