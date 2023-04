Incidente a Verzegnis, scontro moto-auto: morta 18enne

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Una ragazza di 18 anni è morta in un incidente stradale avvenuto ieri sera, intorno alle 22.30, in provincia di Udine, a Verzegnis sulla ex provinciale 1. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine si sono scontrati una moto, su cui vi...

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – Una ragazza di 18 anni è morta in un incidente stradale avvenuto ieri sera, intorno alle 22.30, in provincia di Udine, a Verzegnis sulla ex provinciale 1. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine si sono scontrati una moto, su cui viaggiava la giovane poi deceduta, e un'auto con a bordo due persone. Dopo la chiamata al 112, sono stati inviati sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Tolmezzo e l'elisoccorso ma a causa delle gravissime ferite per la ragazza non c'è stato nulla da fare. Due giovani, tra cui un ventenne, che viaggiavano sull'auto e che hanno riportato lievi ferite, sono stati trasportati all'ospedale di Tolmezzo.