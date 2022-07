Terribile incidente a Vicenza. Un uomo ha fatto retromarcia con al sua auto e per errore ha investito e ucciso la moglie.

Nella mattinata di oggi, venerdì 15 luglio, un uomo ha fatto retromarcia con la sua macchina e ha investito e ucciso sua moglie, per errore. Il dramma è avvenuto a Vicenza.

Incidente a Vicenza: fa retromarcia, investe e uccide per errore la moglie

Nella mattinata di oggi, venerdì 15 luglio, a Isola Vicentina, nella provincia di Vicenza, in Veneto, è avvenuto un terribile incidente. Una donna è morta dopo essere stata investita da un’automobile. Secondo una prima ricostruzione, al volante ci sarebbe stato suo marito, che era concentrato in una manovra di retromarcia e non si è reso conto della presenza della moglie. Un errore che è stato fatale per la donna, che putroppo è deceduta.

La dinamica dell’incidente

L’uomo era intento a fare retromarcia, tanto da non accorgersi della presenza della moglie. L’ha travolta per errore, uccidendola. La donna è rimasta a terra e purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. Il terribile dramma è avvenuto in Via Arnaldi, a Isola Vicentina. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Maio per i rilievi e gli operatori sanitari. La drammatica notizia si è diffusa in tutto il paese e sui social, dove tanti starebbero confermando che si è trattato di un tragico errore e chel’uomo ora sarebbe in preda allo choc e alla disperazione.