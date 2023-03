Incidente a Vignola, auto contro un camion: un ferito grave

Grave incidente in via Frignanese a Tavernelle di Vignola. Un'auto e un camion si sono scontrati e una persona è rimasta ferita.

Un grave incidente si è verificato questa mattina, venerdì 3 marzo 2023, in via Frignanese, a Tavernelle di Vignola. Un’auto e un camion si sono scontrati violentemente. Nello scontro è rimasta ferita gravemente una persona, ovvero il conducente dell’auto. L’uomo è stato estratto dall’auto dai vigili del fuoco ed è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, che lo hanno portato in ospedale con l’elisoccorso. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale.