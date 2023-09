L’adolescente Gabriel Alibeaj, 16 anni, è tragicamente morto dopo essere rimasto coinvolto di un incidente avvenuto a Villafranca in Lunigiana: il ragazzo si è spento a circa 48 ore dal sinistro stradale.

Incidente a Villafranca in Lunigiana, ragazzo di 16 anni morto

Il 16enne, originario dell’Albania, ha avuto un incidente nella serata di martedì 5 settembre a Villafranca in Lunigiana. Sulla base delle informazioni sinora diffuse, il ragazzo è caduto dal cassone di un Ape, per cause in fase di accertamento.

A seguito della caduta, Gabriel ha violentemente battuto la testa. Sul luogo del sinistro, si sono subito recati i sanitari del 118 che hanno subito constatato che il ragazzo si trovava in gravissime condizioni di salute.

La passione per il calcio e i messaggi di cordoglio

I paramedici, dopo aver soccorso l’adolescente, lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale dove il giovane paziente è morto dopo due giorni di agonia.

La vittima aveva una enorme passione per il calcio e militava in una squadra locale: la Lunigiana Pontremolese 1919. Dopo aver appreso la drammatica notizia, il mondo dello sport della provincia di Massa Carrara ha espresso il proprio cordoglio per la morte del 16enne.