Incidente a Vittuone, uomo investe e uccide una ragazza: era positivo all’alcol test

Il gravissimo incidente accaduto a Vittuone non ha lasciato scampo alla ragazza di 28 anni di Vigevano: la vicenda.

Un grave e tragico incidente è avvenuto a Vittuone, in provincia di Milano. Una ragazza di 28 anni stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando, improvvisamente, una vettura l’avrebbe travolta e uccisa. La vicenda è accaduta nella serata di martedì 17 agosto 2021.

Nonostante i soccorsi per la giovane non c’è stata nulla da fare.

Incidente a Vittuone, la vicenda

La ragazza, stando da quanto ricostruito dai carabinieri, era residente a Vigevano. A bordo della Ford Fiesta che l’ha investita vi era un 47enne di Rho. Dopo l’impatto violento il conducente si è fermato, secondo quanto riportato da Milano Today, prestando soccorso alla vittima e chiamando anche i soccorsi. Sul posto è giunto il personale sanitario che ha trasferito la ragazza presso il San Carlo in condizioni disperate.

Nulla da fare per la 28enne dichiarata morta nel nosocomio.

Incidente a Vittuone, controlli in corso

L’uomo sarebbe risultato positivo all’alcol test con un tasso di 1,3 grammi per litro, oltre il doppio rispetto a quanto consentito: la notizia è stata lanciata da Milano Today. Nel frattempo l’autore dell’incidente è stato accompagnato all’ospedale di Magenta per i consueti esami tossicologici: non si conosce ancora l’esito degli esami.

Incidente a Vittuone, altri sinistri mortali

Un altro grave incidente è avvenuto in provincia di Cosenza. Coinvolte due autovetture nei pressi del ponte della Statale 106 sul fiume Crati, al confine tra i territori di Cassano All’Ionio e Corigliano Rossano. Nel drammatico sinistro tre persone hanno perso la vita, grave anche il bilancio dei feriti. Durante la mattinata di sabato 14 agosto 2021, intorno alle ore 11, tre persone hanno perso la vita e almeno 3 sarebbero rimaste ferite: le vittime sono tutti giovani dai 18 ai 21 anni d’età.

Il sinistro è avvenuto fra due autovetture: si tratta di una Renault Clio e di una Mercedes.

Un altro drammatico incidente è avvenuto ad Agrigento. Un bimbo di 4 anni è stato investito da un’auto durante il pomeriggio di mercoledì 18 agosto 2021. Il piccolo al momento versa in gravi condizioni. Il bambino è stato investito da una Mercedes nei pressi di Casa Sanfilippo. Il piccolo sarebbe stato colto da una crisi respiratoria, da qui l’esigenza dell’elisoccorso: la notizia è stata riportata dalla Gazzetta del Sud.