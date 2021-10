Incidente a Voghera: bambino di 11 anni muore investito da un camion

In un incidente avvenuto sabato 2 ottobre 2021 a Voghera, un ragazzo di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion sulle strisce pedonali

Un vero e proprio dramma quello che si è consumato nella mattinata di sabato 2 ottobre 2021 tra le strade di Voghera, comune della provincia di Pavia, in Lombardia, qui un ragazzo di appena 11 anni è stato investito da un camion sulle strisce pedonali, un incidente che purtroppo non gli ha lasciato scampo, il decesso del giovane è stato pressochè immediato.

Incidente a Voghera, morto un bambino di 11 anni

Intorno alle ore 9:46 di sabato 2 ottobre 2021 a Voghera e più precisamente all’incrocio tra via Papa Giovanni XXIII e Corso Rosselli, si è verificato un drammatico incidente stradale, che ha spezzato la vita di C.R. un giovane di 11 anni.

Stando a quanto si apprende dalle prime indiscrezioni in merito alla vicenda il giovanissimo ragazzo sarebbe stato investito sulle strisce pedonali da un mezzo pesante, più precisamente un camion, che nell’effettuare la manovra di svolta in direzione Corso Rosselli avrebbe travolto l’undicenne che si trovava in bicicletta con il fratello di 13 anni.

Incidente a Voghera, morto un bambino di 11 anni: l’intervento dei soccorsi

In seguito all’incidente, che si è verificato nella mattinata del 2 ottobre 2021 a Voghera, tempestivo è stato l’intervento dei soccorritori sul posto, nello specifico sono intervenuti un’ambulanza, un’automedica, gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco.

I sanitari del 118 allertati dai passanti che hanno avuto modo di assistere al drammatico incidente, purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo di 11 anni, investito sulle strisce pedonali da un mezzo pesante, mentre con il fratello pare si stesse dirigendo in bicicletta verso il centro sportivo.

Incidente a Voghera, morto un bambino di 11anni: indagini in corso

Le informazioni attualmente disponibili in merito alla vicenda che ha condotto alla morte del ragazzo di 11 anni a Voghera, in questa mattinata di sabato 2 ottobre 2021 sono frutto di prime indiscrezioni sulla vicenda.

Nulla infatti si conosce al momento in merito ai particolari e all’esatta dinamica dell’incidente stradale, spetterà alla Polizia Locale di Voghera condurre le indagini sulla vicenda.

Dunque non resta che attendere i prossimi aggiornamenti su questo drammatico accadimento che ha spezzato la vita di un giovanissimo ragazzo, una tragedia che senza dubbio infonde profondo dolore e lascia tutti senza parole.