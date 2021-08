Incidente A12 Roma-Civitavecchia oggi, perde il controllo dell’auto: un morto, traffico in tilt

Un uomo di circa 60 anni è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la A12: si è schiantato dopo aver perso il controllo dell'auto.

Tragedia lungo l’A12 Roma-Civitavecchia, dove nella mattinata di mercoledì 4 agosto 2021 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un uomo di circa 60 anni. Dopo aver perso il controllo dell’auto, sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

Incidente stradale sull’A12

I fatti si sono verificati intorno alle 8:30 all’altezza del km 21 dell’autostrada tra Cerveteri e Torrimpietra. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo, di cui non sono ancora note le generalità, stava viaggiando a bordo della sua auto in direzione Roma quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, ne avrebbe perso il controllo. Sarebbe quindi stato sbalzato fuori dall’abitacolo finendo a diversi metri dalla vettura e schiantandosi al suolo.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 da parte degli altri automobilisti che hanno assistito impotenti alla scena senza poter fare nulla per salvarlo. Gli operatori giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Le gravi ferite riportate durante l’impatto si sono rinfatti rivelate motali e hanno reso vano ogni tentativo di rianimazione.

Incidente sull’A12: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Le autorità hanno isolato l’area interessata ed effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Restano da chiarire i motivi per cui l’uomo abbia perso il controllo della sua vettura, una Citroen C3. Le ipotesi sono diverse e al momento tutte plausibili: distrazione, colpo di sonno, guasto meccanico o malore. Non è escluso che la magistratura disponga un’autopsia per verificare quest’ultima ipotesi. Da accertare inoltre le generalità dell’uomo, di cui per il momento è nota soltanto l’età indicativa.

Incidente sull’A12: traffico in tilt

Dalle prime verifiche sembra comunque che si sia trattato di un cidente autonomo che non ha coinvolto altre vetture. Una volta risolto e rimosso il mezzo dalla carreggiata, la viabilità è stata riaperta anche se per diverso tempo si sono registrate code tra Civitavecchia e Torrimpietra. Alle 9.43, orario in cui Autostrade ha diramato la propria nota, sul luogo dell’evento il traffico scorreva su entrambe le corsie e si registrava 1 km di coda. Solo in tarda mattinata il traffico è tornato a circolare regolarmente.