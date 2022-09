Incidente ad Aci Castello, auto si schianta contro il muro: Anastasia Curcuruto morta a 25 anni

Si ipotizza un colpo di sonno o una distrazione fatale per l'incidente in cui un'auto si schianta contro il muro: Anastasia Curcuruto morta a 25 anni

Tragico incidente ad Aci Castello, in Sicilia, con un’auto che si schianta contro il muro: Anastasia Curcuruto è morta a soli25 anni. I media spiegano che la giovane cassiera ha perso il controllo della sua auto a pochi metri dall’ospedale Cannizzaro.

Anastasia era reduce da una serata trascorsa al Bellatrix Club di Catania e stava tornando a casa. Il destino era in agguato alle 3.30, quando per causa ancora da accertare bene la 25enne ha perso il controllo dell’auto andando a finire contro un muretto di cinta della via che porta verso l’ospedale Cannizzaro.

Tragico incidente, morta Anastasia Curcuruto

L’auto, una Citroen C2, ha subito un urto violentissimo ed Anastasia è morta lungo la Statale 114.

L’esatta dinamica di quella tragedia della strada è stata al vaglio dei carabinieri della compagnia di Acireale per ore ed è ancora da definire. Si ipotizzano un colpo di sonno o una distrazione fatale.

I soccorsi inutili e il dolore social

I sanitari del 118 sono arrivati a razzo ma avrebbero solo potuto costatare il decesso della 25enne. Decesso che ha gettato nello sconforto la famiglia, gli amici e la comunità. Sui social sono comparsi post di dolore e cordoglio, uno su tutti riportato da Fanpage: “Sono distrutta dal dolore ho visto crescere tuo padre ti ho visto nascere sono vicina al dolore della famiglia”.