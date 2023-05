L’incidente è avvenuto nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 maggio, lungo la strada statale 660, in località Timpone, che si trova nel comune di Acri, in provincia di Cosenza. Due automobili, per cause ancora da accertare, si sono scontrate frontalmente: c’è un decesso.

Acri, frontale tra due auto: donna muore sul colpo, 4 feriti

Una donna è morta sul colpo a seguito del terribile schianto frontale che è avvenuto la notte fra lunedì e martedì tra le vie di Acri. Le cause dell’incidente non sono ancora state del tutto chiarite, ma quello che si sa è che lo scontro è stato terrbilmente violento. Nelle due automobili, oltre alla donna rimasta uccisa, viaggiavano altre 4 persone: tutte ferite.

L’intervento dei soccorsi e il decesso della donna

Quando i passanti hanno visto la Mercedes E270 schiantarsi in maniera così violenta sulla Nissan Qashqai, hanno immediatamente capito la gravità di quanto stava succedendo, e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare la donna, ma senza successo. I vigili del fuoco hanno estratto dai due abitacoli le persone ferite, che sono state successivamente accompagnate in ospedale.