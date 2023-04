Un incidente è avvenuto tra Affi ed Ala sull’A22. Non ci sarebbero vittime, ma si segnalano quattro persone coinvolte nel sinistro, tra cui un ragazzo di 21 anni; il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento. Secondo una prima ricostruzione riportata dall’Ansa ci sarebbe stato uno scontro tra un camion e l’auto su cui viaggiava il 21enne. L’incidente sarebbe avvenuto poco dopo le 6 del mattino.

Incidente ad Ala sull’A22: disagi alla circolazione

Grave incidente tra Affi ed Ala avvenuto stamattina sull’Autostrada del Brennero. Secondo le prime ricostruzioni ci sarebbe stato un tamponamento tra un’auto e un mezzo pesante. I feriti sono in tutto quattro, tra cui un ragazzo di 21 anni trasportato in elisoccorso al Santa Chiara di Trento. I vigili del fuoco sono giunti sul posto per aiutare i sanitari a prestare soccorso alle persone coinvolte e per aiutare a mettere in sicurezza i mezzi. Si segnalano inoltre disagi alla circolazione: il Nuovo Trentino parla di 4 chilometri di coda.

Altro sinistro nell’Aquilano: morto un 25enne

Si riporta purtroppo un altro incidente sulla strada provinciale di Raiano (L’Aquila). Uno scontro tra un’auto e una moto in cui ha perso la vita un ragazzo di 25 anni, Alessio Esposito, di professione parrucchiere. Leggo fa sapere che alla guida dell’auto c’era un uomo di 82 anni, trasferito all’ospedale di Sulmona per opportuni controlli.