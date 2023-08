La presidente della sussidiaria americana della casa editrice Bloomsbury è rimasta vittima del terribile scontro in mare avvenuto a largo delle coste di Amalfi. Adrienne Vaughan è morta a 44 anni lo scorso 3 agosto.

La morte di Adrienne Vaughan

Adrienne si trovava in Italia per una vacanza con la famiglia e aveva deciso di affittare una barca con il marito e i figli. L’imbarcazione, guidata da uno skipper ora indagato, è andata a sbattere contro il veliero Tortuga che trasportava un’ottantina di turisti. La Vaughan è stata sbalzata in mare ed è finita tra le eliche del barchino, rimanendo uccisa.

Incidente Amalfi, l’ultimo saluto della casa editrice Bloomsbury ad Adrienne

La donna, da qualche tempo, era alla guida della sede americana della casa editrice anglosassone Bloomsbury. La società, dopo la tragedia di Amalfi, ha voluto pubblicare un messaggio di saluto ad Adrienne: “La perdita di Adrienne è un colpo terribile. Da quando è stata nominata presidente di Bloomsbury Usa, tre anni fa, quello americano è cresciuto fino a diventare il nostro più grande mercato. Adrienne era una leader naturale, con un grande futuro davanti a sé. Era profondamente amata dai colleghi per il suo grande calore personale combinato con una forte determinazione a far crescere l’azienda. Il suo istinto per gli affari era eccezionale e amava allo stesso modo autori, lettori e colleghi. Perdere Adrienne è devastante per tutti a Bloomsbury. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno inviato i loro pensieri, preghiere e condoglianze e li trasmetteremo alla famiglia di Adrienne.”