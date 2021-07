Incidente ad Ardara, auto si ribalta: muore un 49enne

Una vettura ha perso il controllo ed è sbandata ad Ardara: l’incidente è risultato fatale per un uomo.

Un incidente mortale è avvenuto sulla strada che collega Ardara a Mores e Chilivani (Sassari) durante la mattinata di sabato 31 luglio 2021. La notizia è stata diffusa da L’UnioneSarda.it che ha fornito ulteriori dettagli sulla vicenda. La vettura è stata sbalzata fuori dalla carreggiata.

La vittima è un uomo di 49 anni.

Incidente ad Ardara, cosa è accaduto

Secondo le informazioni raccolte l’uomo avrebbe perso il controllo dell’autovettura. Sul luogo dell’incidente sono giunti immediatamente i soccorsi mediante un elisoccorso. Ha raggiunto il posto anche il personale della polizia stradale. Non sono ancora chiare le cause dell’impatto mortale. La vittima di 49 anni era originario di Tula. Il mezzo è uscito di destra sul lato destro della carreggiata e si è ribaltato diverse volte.

Resta da chiarire la dinamica dell’incidente avvenuto ad Ardara.

Incidente ad Ardara, i soccorsi

Dopo l’incidente diversi automobilisti si sono fermati per soccorrere l’uomo ferito e hanno allertato il personale sanitario. Nonostante l’arrivo dell’elisoccorso per l’uomo non c’è stato altro da fare che constatare il decesso.

Incidente ad Ardara, non è il solo

Un altro grave incidente è accaduto sulla Statale 96 all’altezza di Modugno, in provincia di Bari, durante la giornata di venerdì 30 luglio 2021.

A causa dell’impatto una persona è deceduta. L’Anas ha nel frattempo raggiunto il posto per verificare cosa sia accaduto e chiudere il tratto. A causa dell’incidente avvenuto a Modugno l’Anas ha bloccato la carreggiata direzione Altamura. Non si conoscono le cause dell’impatto costato la vita ad una persona. La dinamica è al vaglio degli inquirenti che stanno facendo tutti i rilievi del caso per comprendere cosa sia accaduto.

Una vettura ha sbattuto contro un muretto ed è successivamente terminata in un fosso.

A bordo vi erano due persone, entrambe decedute. Le vittime sono un uomo di 87 anni e una donna di 70. L’episodio è accaduto in via di Piana a Bucine, in provincia di Arezzo. La coppia era residente a Bucine: entrambi non ce l’hanno fatta e sono deceduti. L’episodio è accaduto intorno alle ore 8 di sabato 31 luglio 2021. Le due vittime stavano viaggiando a bordo di una Ford Fiesta. Improvvisamente il veicolo sarebbe sbandato e scontrato contro un muretto: per entrambe non c’è stato nulla da fare.