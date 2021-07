Incidente ad Arezzo, auto sbanda e termina in un fosso: due morti

Due persone a bordo di una vettura hanno perso la vita: fatale l’incidente avvenuto in provincia di Arezzo.

Un grave incidente stradale è avvenuto durante la mattinata di sabato 31 luglio 2021 nella cittadina di Bucine, in provincia di Arezzo. Una vettura ha sbattuto contro un muretto ed è successivamente terminata in un fosso. A bordo vi erano due persone, entrambe decedute.

Incidente in provincia di Arezzo, la vicenda

Le vittime sono un uomo di 87 anni e una donna di 70. L’episodio è accaduto in via di Piana. La coppia era residente a Bucine: entrambi non ce l’hanno fatta e sono deceduti. Secondo una prima ricostruzione il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo: sono in corso gli accertamenti da parte del personale di pubblica sicurezza. Non è infatti ancora chiara l’esatta dinamica dell’incidente.

Incidente in provincia di Arezzo, i dettagli

L’episodio è accaduto intorno alle ore 8 di sabato 31 luglio 2021. Le due vittime stavano viaggiando a bordo di una Ford Fiesta. Improvvisamente, però, il veicolo sarebbe sbandato e scontrato contro un muretto. Dopo l’impatto sono giunte sul posto due ambulanze, i carabinieri e i vigili del fuoco. Nonostante i soccorsi tempestivi per entrambi non c’è stato nulla da fare. Entrambi erano residenti a San Leolino di Bucine.

Sono comunque in corso gli accertamenti del caso da parte dei militari che hanno effettuato i rilievi del caso. Bloccata momentaneamente la circolazione per consentire il ripristino della carreggiata.

