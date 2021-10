Incidente ad Arezzo, madre e figlio di 4 anni investiti da un furgone: sono gravi

Incidente ad Arezzo coinvolge una madre e suo figlio di 4 anni entrambi in condizioni gravi dopo essere stati investiti da un furgone.

Nel pomeriggio di ieri, 19 ottobre, intorno alle 16:30, un violento incidente si è verificato ad Arezzo ed ha interessato una mamma e suo figlio di 4 anni. I due sarebbero stati investiti da un furgone e attualmente sarebbe entrambi in condizioni molto gravi.

Stando a quanto riferito dalle forze dell’ordine intervenute in viale Raffaello Sanzio, ad Arezzo, le condizioni del bambino di 4 anni e di sua madre sarebbero apparse da subito preoccupanti tanto che dopo essere stati soccorsi sono stati trasportati con l’elisoccorso Pegaso. Attualmente il bambino si trovo in codice rosso all’ospedale Meyer, mentre sua mamma a Careggi, in codice giallo.

Ancora non del tutto chiara sarebbe poi la dinamica dell’incidente. Quel che è certo è che a seguito dell’impatto con il furgone, mamma e figlio sono stati sbalzati per tre metri riportando importanti ferite.

Sarà ora compito delle forze dell’ordine accertare quanto avvenuto in viale Raffaello Sanzio e dei medici quello di salvare la vita alla mamma e al figlio di 4 anni.