Durante uno show, una performer è caduta mentre eseguiva un esercizio in aria

Grande paura ieri sera per il Circo Orfei. Nel corso di uno show che si stava tenendo a Terlizzi (in provincia di Bari), una trapezista professionista di 24 anni è caduta dal trampolino, fratturandosi il cranio.

La dinamica dell’incidente al Circo Orfei

In base a quanto raccontato da Fanpage e dalla Gazzetta del Sud, l’artista stava eseguendo una piroetta sul trapezio, ma ad un certo punto sarebbe scivolata, perdendo l’equlibrio e sbattendo così con la testa a terra.

Le immagini dell’incidente al circo sono state riprese da uno spettatore fra il pubblico: subito dopo, ovviamente, lo spettacolo è stato interrotto.

Le condizioni della ragazza

La caduta ha causato un’importante frattura al cranio alla trapezista, oltre a varie altri contusioni sul resto del corpo.

I membri del 118 sono immediatamente accorsi sul posto, trasportando la donna al più vicino ospedale in codice rosso.

In questo momento, la trapezista (che ha subito un’importante lesione al fegato) è ricoverata in gravi condizioni e in prognosi riservata. Per il momento la performer si trova in terapia intensiva.

In attesa di ulteriori aggiornamenti sulle delicate condizioni di salute della circense, le autorità hanno iniziato ad effettuare i rilievi per comprendere meglio la dinamica dell’incidente.

Al lavoro sul posto ci sono i militari della polizia locale coordinati dalla Procura della Repubblica di Trani.