Incidente al Col de Lys durante il Rally di Torino: investiti due carabinieri e uno spettatore

Perde il controllo dell'auto e investe tre persone: incidente al Rally di Torino sui tornanti del Col de Lys, ma nessuno dei feriti è in gravi condizioni.

Incidente in pista durante il Rally di Torino: un’auto in gara ha investiti due carabinieri e uno spettatore sui tornanti della strada di Col de Lys.

Incidente al Rally di Torino: investiti due carabinieri e uno spettatore

Nella giornata di ieri, sabato 10 settembre, il Rally di Torino è stato scenario di un incidente che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze.

Sui tornanti del comune di Viù, sulla strada di Col de Lys, un’auto in gara ha perso il controllo ed è uscita fuori strada, andando in testacoda. Nell’incidente ha investito tre persone: due carabinieri – che stavano svolgendo servizio d’ordine – e uno spettatore.

Tre feriti durante il Rally, ma nessuno in gravi condizioni

Tre i feriti in totale, ma nessuno in gravi condizioni. Un carabiniere è stato trasportato in ambulanza al vicino ospedale di Rivoli, con lesioni guaribili in 5 giorni, mentre gli altri due sono stati soccorsi e medicati sul posto.

Durante la gara c’è stato anche un altro incidente, che ha visto perdere il controllo della vettura da corsa da parte del pilota e finire fuori strada. Il veicolo è poi rimasto incastrato tra due alberi, impedendo l’uscita agevole del pilota e del navigatore al suo fianco. Anche in questo caso però si è concluso tutto per il meglio e i due a bordo dell’auto non hanno avuto conseguenze.